Presidente de Nacional dejó claro que ni se desgastaron en el tema James Rodríguez

El tema de James Rodríguez sonando nuevamente para el fútbol colombiano y asociado a varios equipos se sigue dilatando, en esta ocasión fue desde Atlético Nacional, en cabeza de su presidente, Sebastián Arango, que se encargaron en dejar claro que ellos no entraron en ese baile.

De acuerdo con lo señalado por el directivo, conocen de primera mano que la intención del 10 es no regresar al fútbol colombiano ni en el corto ni en el mediano plazo, razón por la que ni siquiera intentaron llevar una propuesta para no perder tiempo en ese objetivo.

En entrevista con el canal Win Sports, Arango dejó claro que “El tema de James es un jugador que le tenemos respeto, cariño, admiración y varias personas relativas al club hablan con él de manera personal y sobre todo por lo que él ha dicho de que no tiene intenciones de regresar a Colombia en el corto o mediano plazo, entonces en ese sentido no hemos tenido contacto para que llegue a Nacional”.

Además, sobre lo que se habló de posiblemente entrenar en la sede deportiva, señaló: “James Rodríguez no ha venido a entrenar a la sede de Atlético Nacional, sin embargo, siempre tiene las puertas abiertas así como lo han hecho varios jugadores del exterior cuando están en la ciudad”.

De esta manera, desde Atlético Nacional descartan oficialmente cualquier tipo de acercamiento y de paso señalan que conocen que en los planes de James Rodríguez no está regresar al fútbol colombiano por el momento.