“No estaba enterado”, fuente cercana a James Rodríguez reveló que el 10 no tenía idea del tema Millonarios

El tema de James Rodríguez a Millonarios se ha comenzado a dilatar, luego de que desde el entorno del club hubieran manifestado haber enviado una oferta tentadora, sin embargo, por el lado del jugador, una fuente cerca a él le señaló a un periodista que el 10 no estaba enterado de las cosas que se dicen en el país respecto a su futuro.

Fue en el programa matinal de Win Sports que el periodista Alexis Rodríguez reveló esa información: “Tuve la oportunidad de hablar con una fuente que es cercana a James y me dijo que James no se daba por enterado de lo que estaba pasando en Colombia”.

Algo a lo que sus compañeros concluyeron: “No sabía que se estaba hablando de él para Millonarios”.

Vea acá: “Esto no está saliendo bien”, Casale a Hernán Torres por el arranque de Millonarios

Sin embargo, Rodríguez aclaró que “Esto no quiere que Millonarios no esté intentando ofrecerle, proponerle y convencerlo”.

“Pero a lo que se refería mi fuente, según la respuesta que le dio James, es: ‘que ellos me envíen propuestas no quiere decir lo que se dice en Colombia que ya está de un ala’”, añadió.

Dejando claro que “La prioridad de James en este momento no es Colombia, dicho por la fuente que está al lado de James”.

En esa misma línea, el periodista César Augusto Londoño, que trabaja para Caracol Radio, compañía que comparte dueños con Millonarios, y que había hablado de la oferta e interés del equipo, le bajó al tono, señalando que el 10 no está listo para venir al FPC.

“James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de US 3 millones, ayer. Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS. Millonarios dijo: “si a James le interesa, estamos listos”. James siente que no está preparado para regresar y busca un equipo que le de competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida”, señaló Londoño.

Dilatada, así parece estar la situación de James Rodríguez ante una posible llegada a Millonarios que, según señalan estas versiones, solo se habría manejado desde una parte y por el lado del jugador ni por enterados estarían.