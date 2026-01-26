“Esto no está saliendo bien”, Casale a Hernán Torres por el arranque de Millonarios

El arranque de Millonarios en este 2026 ha dejado un gran sinsabor entre sus hinchas, entre ellos Antonio Casale, panelista y narrador que siempre se ha destacado por su pasión por el cuadro Azul, que en esta ocasión apuntó al técnico Hernán Torres.

Tras perder como visitante en su debut en Bucaramanga, en la segunda jornada el cuadro Embajador cayó 1-2 en casa ante Junior de Barranquilla, situación que encendió aún más las alarmas.

Al respecto, el mencionado periodista fue franco al decir que esto no está saliendo nada bien para Hernán Torres, técnico del que muchos piden la salida.

“Alguna vez dijo Juan Carlos Osorio que cualquier técnico de equipo grande está a dos partidos, siempre, de estar en problemas. Cero de seis puntos posibles en @MillosFCoficial y en ninguno de los juegos estuvo cerca de ganar. Admiración total a Hernán Torres pero esto no está saliendo bien”, sentenció.

Incluso, usando una postura de Juan Carlos Osorio como ejemplo, Antonio Casale ya expuso públicamente que el inicio de temporada de Millonarios no es el que esperaban y que los tiempos de Hernán Torres se están agotando.