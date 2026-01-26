¡De no creer! Un canguro tumbó a Juan Sebastián Molano en Australia y lo sacó del Tour Down Under

El ciclismo mundial fue testigo de una de las escenas más insólitas de los últimos años y, una vez más, un colombiano terminó siendo protagonista involuntario. Juan Sebastián Molano, velocista del UAE Team Emirates, se vio obligado a abandonar el Tour Down Under 2026 tras sufrir una fuerte caída provocada por… un canguro en plena carretera australiana.

El hecho ocurrió este domingo durante la última etapa de la competencia, disputada en Stirling, un circuito cerrado de 169,8 kilómetros con tres puertos de montaña de segunda categoría. Era una jornada pensada para controlar diferencias y administrar energías, pero todo cambió de manera abrupta cuando faltaban 95 kilómetros para la meta.

En medio del paso compacto del pelotón, un canguro irrumpió repentinamente desde la vegetación que bordea la vía. El animal, aparentemente asustado por el ruido y la velocidad de los ciclistas, saltó directamente sobre la carretera, provocando una caída múltiple que alteró por completo el desarrollo de la etapa.

Entre los corredores más afectados estuvieron Juan Sebastián Molano y el danés Mikkel Bjerg, ambos compañeros en el UAE Team Emirates. Los dos ciclistas sufrieron golpes de consideración y, pese a la rápida atención médica, no pudieron continuar en competencia, sellando así su retiro en el último día del Tour Down Under.

El accidente también involucró al australiano Jay Vine, quien logró levantarse, retomar la marcha y defender el liderato de la clasificación general, asegurando su segundo título en el Tour Down Under. Tras cruzar la meta, el campeón dejó una frase que rápidamente se hizo viral.

“Todos los europeos siempre me preguntan cuál es el animal más peligroso de Australia y les digo que los canguros. Estos esperan entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y entonces saltan frente a ti”, afirmó Vine en el podio, con una mezcla de humor y resignación.

Molano, víctima de un imprevisto imposible de prever

Para Juan Sebastián Molano, el desenlace fue especialmente frustrante. El ciclista colombiano venía cumpliendo una actuación sólida en la carrera y aspiraba a cerrar la competencia sin contratiempos. Sin embargo, un factor completamente ajeno a lo deportivo terminó truncando su participación en territorio oceánico.

El otro colombiano en competencia fue Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, quien sí logró completar la prueba. El bogotano finalizó en la posición 22 de la clasificación general, siendo el segundo mejor latinoamericano del Tour Down Under 2026.