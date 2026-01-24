“Wimbledon”, ‘Teo’ Gutiérrez se pegó una descachada épica sobre ‘El Escorpión’ de Higuita

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior, dejó una curiosa respuesta, que, aunque fue por un gran error, despertó todo tipo de comentarios jocosos, cuando le preguntaron un dato de historia del fútbol colombiano que se relacionaba con René Higuita y su famoso Escorpión.

El futbolista fue uno de los presentes en la gala que premio a los más votados por el público del fútbol colombiano en 2025 y allí concedió espacio para una dinámica de redes sociales que no salió muy bien para él.

De la misma dinámica, ha rodado un clip bastante particular en donde le preguntaron por el nombre del famoso estadio de fútbol en donde René Higuita realizó la considerada mejor jugada en la historia del fútbol que la ejecutó en el estadio de Wembley, en Inglaterra.

Al ser consultado, Teo respondió con gran seguridad: “En Wimbledon”.

Eso sí, ‘El Perfume’ le atinó al país, solo que se descachó de escenario y de deporte, al asociar el Grand Slam de tenis que se juega en territorio británico con el estadio de fútbol.

La escena que se difundió rápidamente ha dejado todo tipo de comentarios al respecto, incluso, hay quienes dicen que si lo dice Teo, así queda firmado.

Teófilo Gutiérrez dejó claro que es un personaje único que la que no se sabe se la inventa y en esta ocasión puso a todos a imaginar a René Higuita vestido de tenista en el torneo de Wimbledon.