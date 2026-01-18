Ola de críticas a Deportivo Cali por hacer eco de la inseguridad en la presentación de Tití Rodríguez

La presentación de Steven ‘Titi’ Rodríguez, con Deportivo Cali ha despertado una gran ola de críticas hasta de sus propios hinchas, seguidores rivales y hasta de periodistas porque en el video de socialización se hizo eco de la inseguridad, un flagelo que ha sufrido la ciudad de Cali por mucho tiempo.

El conjunto Azucarero anunció este sábado la llegada del atacante antioqueño con un mensaje con el que sentenció que el jugador cumplirá su deseo: “Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada 💚🏟️. El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido ⚽🥅. PD: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos 😏”.

Hasta ahí, todo normal, sin embargo, el video que se usó muestra al jugador sentado en una mesa en la que deja su celular cuando sorpresivamente pasa una persona corriendo y se le lleva el teléfono.

Muchos quedaron atónitos con la situación y aparecieron comentarios de todo tipo de portales enfocados al fútbol que tildan lo sucedido como la peor presentación de un jugador en el FPC y también el cuestionamiento de periodistas e hinchas que no entienden el objetivo del mensaje.

Tití Rodríguez llega a Deportivo Cali

Steven ‘Titi’ Rodríguez, el hombre de los goles agónicos, cambió de bando y no continuará con Junior de Barranquilla, equipo con el que salió campeón de Liga en el segundo semestre de 2025 y ya fue presentado por su nuevo equipo, Deportivo Cali.

Luego de tres años en Junior, Steven ‘Titi’ Rodríguez, tendrá una nueva experiencia en el fútbol colombiano en donde también ha jugado con Independiente Medellín, Itagüí Leones, Envigado y Alianza Petrolera, además, tuvo un paso por el Sri Pahang de Malasia.