Estreno de Inter en Bogotá tuvo show de entretiempo con rapero al que le cerraron el micrófono

El cantante Rocca en el show de entretiempo de Internacional de Bogotá vs Cúcuta

El estreno de Internacional de Bogotá en el estadio de Techo tuvo un curioso show de entretiempo, al mejor estilo de los deportes en Estados Unidos, que contó con el rapero Rocca (Sébastian Rocca) del grupo Tres Coronas, pero al final, le cerraron el micrófono.

La situación se dio en el juego de la segunda fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en el que el conjunto bogotano recibió a Cúcuta Deportivo en un juego que terminó igualado 1-1 al final del primer tiempo.

Luifer Hernández abrió el marcador en favor de la visita, mientras que el hondureño Dereck Moncada anotó el primer tanto del Internacional en el fútbol colombiano.

Show de entretiempo con Rocca en Inter vs Cúcuta

La sorpresa para los espectadores llegó en la mitad del tiempo cuando apareció el rapero Rocca para un show de entretiempo, algo no habitual en el fútbol colombiano.

Sin embargo, el artista parece que no calculó bien el tiempo y los jugadores salieron para la segunda mitad cuando él seguía cantando.

Para mayor sorpresa de todos, al cantante le apagaron el micrófono sin previo aviso cuando esté seguía interpretando sus letras, algo que, al parecer, no le gustó para nada porque se retiró de inmediato del escenario.