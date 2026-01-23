Miguel Borja fue presentado por su nuevo equipo: no jugará en Cruz Azul

El mercado de fichajes volvió a sacudir al fútbol colombiano con una noticia inesperada: Miguel Ángel Borja ya tiene nuevo equipo y su destino no será ni Sudamérica ni México. Luego de semanas de rumores, negociaciones caídas y versiones cruzadas, el delantero tomó sorprendió a muchos con el destino al que arribó.

Borja fue uno de los nombres más sonados desde finales de 2025, tras confirmarse que no renovaría su vínculo con River Plate. En principio, todo apuntaba a que su futuro estaría en Cruz Azul, club con el que incluso entrenó durante varias semanas mientras se resolvía un detalle administrativo clave: la liberación de un cupo de extranjero.

Ese obstáculo terminó siendo definitivo. El conjunto mexicano no logró resolver su situación interna con los foráneos inscritos y, tras casi un mes de espera, el “Colibrí” decidió dar un paso al costado. La paciencia se agotó y Borja volvió a abrirse al mercado, encontrando una propuesta inesperada que llegó desde Medio Oriente.

El sorpresivo nuevo destino de Borja

Este viernes 23 de enero se confirmó que Miguel Ángel Borja firmó contrato con Al Wasl, equipo de los Emiratos Árabes Unidos que oficializó su fichaje a través de redes sociales. El delantero colombiano ya posó con la camiseta del club y se unirá de inmediato a la segunda mitad de la temporada.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que Borja había manifestado su preferencia por continuar en el continente americano, considerando opciones en México, Estados Unidos o incluso un regreso al fútbol colombiano. Sin embargo, la propuesta económica y deportiva de Al Wasl terminó inclinando la balanza.

El club emiratí marcha actualmente en la cuarta posición de la UAE Pro League y afrontará en febrero los octavos de final de la Liga de Campeones 2 de Asia, un torneo internacional que también sedujo al atacante de 32 años. Aunque no se conocen los detalles del contrato, se estima que el salario es alto, acorde a los estándares del fútbol árabe.

En el Al Wasl, Miguel Ángel Borja compartirá camerino con dos colombianos: el defensor Daniel Pedrozo y el extremo Brahian Palacios.