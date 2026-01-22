Deportes

Santa Fe se convirtió en el equipo bogotano con más títulos en el último medio siglo

Con su consagración en la Superliga, el cuadro ‘Cardenal’ superó a Millonarios en cantidad de conquistas en los últimos 50 años.

Santa Fe, el equipo bogotano con más títulos en el último medio siglo de historia
Santa Fe Superliga (Santa Fe oficial)
Por Evaristo Pérez

Santa Fe se coronó este miércoles como el campeón de la Superliga del fútbol colombiano y con ello logró un hito para su ciudad, convertirse en el equipo bogotano con más títulos en los últimos 50 años y el cuarto del país, según reveló un periodista.

Fue el estadígrafo del FPC, Álvaro Hincapié, el encargado de sacar esta cuenta que hace eco y no deja de dividir opiniones, así como sorprender a muchos.

Vea acá: “Deje de hablar mier**”, periodista deportivo a Abelardo de La Espriella

De acuerdo con el hombre de las estadísticas:

“Títulos oficiales de los equipos bogotanos en los últimos 50 años en competencias DIMAYOR + CONMEBOL:

12 Santa Fe

11 Millonarios

Santa Fe es el equipo de Bogotá más representativo y con más figuraciones locales e internacionales en las últimas 5 décadas”.

De igual manera, el mismo Hincapié puso el listado general de equipos más ganadores del FPC en los últimos 50 años y la cuenta es la siguiente:

“Equipos colombianos con más títulos en los últimos 50 años en competencias oficiales de primera división DIMAYOR + CONMEBOL:

35 Atlético Nacional

16 América

15 Junior de Barranquilla

12 Santa Fe”.

Tags

Lo Último

Lo que debe saber