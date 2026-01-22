Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo importante anuncio a titulares de entradas para el Mundial

Es la oportunidad de muchos de alcanzar la legalidad en ese país

Acceso prioritario para las citas en visa estadounidense tendrás aquellas personas que compraron y son titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con un anuncio realizado por la propia Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

A través de sus canales de comunicación oficiales, el ente informó la prioridad para aquellas personas con entradas solicitadas directamente en la FIFA.

Vea acá: “Deje de hablar mier**”, periodista deportivo a Abelardo de La Espriella

“¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense! Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el FIFA PASS en http://fifa.com! Esto les permitirá acceder a una cita de entrevista prioritaria al solicitar su visa. Recuerden que todos los solicitantes de visa deben someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación”, señaló la Embajada.

De esta manera, desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá abren la puerta para darle un acceso prioritario a aquellas personas que tienen entradas para el Mundial 2026 y buscan su visa norteamericana para asistir a la cita orbital.