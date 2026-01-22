“Conocí la parte oscura del fútbol”, Alexis García quedó aterrado con sus últimos descubrimientos

Alexis García, icónico exfutbolista y ahora entrenador colombiano, confesó que en sus últimas experiencias terminó conociendo el lado más oscuro del fútbol del que no tenía la menor idea, pese a que ha estado inmerso en dicho deporte toda la vida.

Fue en una entrevista reciente en la que mencionó esta situación, hablando de su última experiencia como adiestrador que fue en Unión Magdalena.

Vea acá: “Deje de hablar mier**”, periodista deportivo a Abelardo de La Espriella

Sobre su paso por el equipo samario, señaló que “Fue una aventura bastante interesante y difícil, como me gustan porque me permitió conocer, como me decía Hugo Gallego, la parte oscura del fútbol, siempre estuve en la parte más clarita y saber cosas de fútbol que yo no sabía, pese a que llevo ahí toda mi vida: jugadores que actúan en contra de sí mismos, de tanta vaina, fue un aprendizaje total”.

Sin embargo, cuando le recalcaron por el tema encontrado en el Ciclón Bananero, el chocoano señaló que eso no solo lo vio allá, también “En La Equidad también, al final”.

Movimientos poco éticos que han llegado a permear el fútbol en los últimos años y que tienen sorprendidos a grandes protagonistas que por años han estado en dicha actividad como Alexis García que le tocó vivir en sus propios equipos lo que él llama “la parte oscura del fútbol”.