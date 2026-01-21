“No he podido conciliar el sueño”, Hernán Torres sobre su compromiso como DT de Millonarios

La temporada 2026 apenas comienza, pero en Millonarios ya se respira un ambiente de alta tensión tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay frente a Atlético Bucaramanga que encendió las alarmas entre los hinchas, que rápidamente trasladaron su inconformidad al banco técnico. El principal señalado: Hernán Torres.

El experimentado entrenador arrancó el 2026 con una presión adicional. Las redes sociales se llenaron de críticas, cuestionamientos al planteamiento táctico y, en algunos casos, pedidos directos de salida del DT tras apenas 90 minutos oficiales disputados.

En entrevista con el periodista Octavio Mora Gómez, Torres reconoció el inconformismo de la afición, pero dejó claro que es una situación inherente a clubes de esta magnitud. “Siempre un equipo grande va a ser impaciente cuando no se gana. Eso lo entendemos todos: cuerpo técnico, jugadores y directivos. Esa inconformidad nos obliga a trabajar más”, explicó inicialmente, con un tono mesurado.

Incluso, de entrada, señaló que “En el fútbol uno nunca puede conciliar el sueño, siempre está pensando, mirando situaciones y alternativas en las que uno está en el medio en la dirección técnica, más estando en un grupo tan importante como Millonarios”.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando se le insinuó una posible salida temprana del cargo. El técnico no esquivó el tema y respondió con franqueza: “Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. En Millonarios o en cualquier equipo grande, uno sabe que esto es así. Si los resultados no se dan, habrá que irse; si se dan, nos quedamos”, afirmó.

La incomodidad fue evidente cuando profundizó en el tema: “Yo sé que Millonarios no espera, pero ¿en la primera fecha ya me están pidiendo que tenga la maleta lista? Ni porque yo fuera un mago. ¿Por perder con Bucaramanga en la primera jornada ya me tengo que ir?”, lanzó Torres, reflejando el desgaste que genera la presión inmediata.

Desde la interna del club, la dirigencia ha manifestado respaldo al entrenador y confianza en el proceso, especialmente teniendo en cuenta que el plantel aún está en etapa de consolidación. Torres insiste en que el proyecto necesita tiempo y resultados sostenidos, no decisiones apresuradas.

En su próximo reto, Millonarios enfrentará a Junior este domingo a partir de las 6:10 de la tarde en su primer compromiso en condición de local que será clave para el futuro del entrenador.