Entre gritos e insultos: jugadores de Junior se calentaron con sus propios hinchas en Bogotá

Una tensa situación se dio entre algunos jugadores de Junior de Barranquilla y sus propios hinchas a la llegada del cuadro Tiburón a la ciudad de Bogotá en una escena en la que se observaron gritos y se escucharon insultos.

Todo esto en el marco del juego en el que el conjunto Rojiblanco se mide en la noche de este miércoles 21 de enero a Independiente Santa Fe en el duelo de vuelta de la Superliga, serie que marcha igualada 1-1, tras la idea en el Metropolitano en donde Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez anotaron los goles.

Calentura de jugadores e hinchas de Junior

Fue a la llegada del equipo a la ciudad de Bogotá que se compartieron algunos videos en los que se puede observar, en primera medida, a Jermein Peña encarando a algunos aficionados, según algunas versiones, porque le habrían intentado jalonear o robar algunas de sus prendas del equipo.

Pero no fue solo por el lado del defensor central, al paso de otros jugadores, se escucharon múltiples insultos de parte de los aficionados que les reclamaban que jugaran bien.

Además del empate, en la ida con Santa Fe, el Tiburón viene de caer derrotado en la Liga 2026 en condición de local contra Deportes Tolima.

