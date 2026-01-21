Familia colombiana habría acusado a Lucas Hernández y a su esposa por presunta explotación

Un nuevo escándalo judicial sacude al fútbol europeo y tiene como protagonistas a una figura del Paris Saint-Germain y a una familia colombiana. El defensor francés Lucas Hernández, campeón del mundo en Rusia 2018, y su esposa Victoria Triay fueron denunciados ante la Fiscalía de Versalles por presunta explotación laboral, trabajo no declarado y trata de personas, de acuerdo con versiones de prensa internacional que hacen eco este miércoles 21 de enero.

Según reveló el medio francés Paris Match, la denuncia fue presentada por una familia colombiana —un matrimonio y sus tres hijos— que habría trabajado para la pareja entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 en Francia, en condiciones que hoy están bajo investigación judicial. El caso ha generado fuerte repercusión en Colombia, no solo por la nacionalidad de los denunciantes, sino por la gravedad de los señalamientos.

De acuerdo con el testimonio recogido por el medio europeo, la relación laboral se inició cuando Victoria Triay contactó en Colombia a Marie, una joven de 27 años que había trabajado previamente como su enfermera durante una estancia médica. A ella se le habría prometido ayuda para regularizar su situación migratoria en Francia, algo que, según la denuncia, nunca ocurrió. Marie viajó en septiembre de 2024 sin visado y comenzó a trabajar en la residencia de la pareja en la región de Yvelines.

Vea acá: Entre gritos e insultos: jugadores de Junior se calentaron con sus propios hinchas en Bogotá

Con el paso de los meses, la pareja habría solicitado más personal, lo que derivó en el traslado de otros miembros de la familia colombiana. Los denunciantes aseguran que trabajaron sin contrato, sin afiliación a la seguridad social y con jornadas que oscilaban entre 72 y 84 horas semanales. Las mujeres cumplían funciones de limpieza, cocina y cuidado de menores, mientras que los hombres ejercían labores de seguridad, incluso en turnos nocturnos.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es que los pagos se habrían realizado en efectivo y que, pese a no existir contratos laborales, los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025. Además, afirman haber recibido documentación falsa para aparentar una situación legal regular. Tras un conflicto interno en octubre de 2025, parte de la familia fue despedida y, días después, se habrían elaborado contratos con condiciones muy inferiores a las reales, lo que la defensa considera un intento de regularización tardía.

El caso incluye también un episodio de seguridad ocurrido en diciembre de 2024 durante un intento de robo, hecho que fue atendido por la policía francesa. Desde el entorno del jugador aseguran estar “completamente desconcertados” por las acusaciones y afirman no haber sido notificados oficialmente.