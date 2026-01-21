“Desquiciado mental”, Iván Mejía sobre Donald Trump y otra de sus escenas

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, fue tildado de ‘desquiciado mental’ por parte de Iván Mejía Álvarez, que dijo que el mandatario norteamericano representa un peligro para todo el mundo por su postura de amenazas de invasiones, aranceles y guerra.

Todo esto tras la intervención de Trump en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, en donde confundió a Groenlandia (territorio que quiere adquirir) con Islandia, generando repercusión mundial.

“Trump confunde Islandia con Groenlandia en su discurso en Davos: “No están ahí para nosotros en Islandia, eso lo puedo asegurar. Nuestra bolsa sufrió ayer su primera caída debido a Islandia. Islandia ya nos ha costado mucho dinero”, reseñó la Cadena Ser de España, entre otros.

Fue a esta publicación que llegó la réplica del periodista deportivo colombiano que, fiel a su estilo, fue contundente.

“El psicópata se levanta a amenazar con invasiones, aranceles y guerra. Nunca el mundo estuvo más en peligro que con este desquiciado mental”, señaló el hombre que está por fuera de los medios desde hace algunos años, pero que sigue dejando sus opiniones certeras.

De desquiciado, así fue tildado un Donald Trump, que sigue reclamando Groenlandia, por parte de Iván Mejía Álvarez.