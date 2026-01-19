Marino Hinestroza daría un ‘volantazo’ en su carrera y ya no iría a Boca Juniors: Equipo ofertó 6 millones por él

La novela del mercado de pases que tiene como protagonista al extremo colombiano Marino Hinestroza ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Lo que parecía encaminado a ser un fichaje destinado a Boca Juniors ha empezado a desviarse hacia Brasil, específicamente al club Vasco da Gama, que ha entrado con fuerza en la negociación y presentó una oferta superior a la de Boca por el atacante de 23 años, actualmente en Atlético Nacional.

Desde finales de diciembre de 2025, Boca Juniors había avanzado en las conversaciones por Hinestroza como uno de los refuerzos ofensivos claves para la temporada 2026. Se llegó incluso a informar que el club argentino había ofrecido alrededor de 5 millones de dólares por el 100% del pase del colombiano y existían ciertas expectativas de que la operación se cerrara pronto, pese a que todavía no se había firmado el contrato definitivo.

Sin embargo, las charlas entre Boca y Atlético Nacional no llegaron a buen puerto debido a diferencias en los números y a la falta de un acuerdo final entre los clubes. El club colombiano rechazó varias ofertas del Xeneize, manteniendo su postura de recibir una cifra mayor por su figura, lo que terminó estancando la operación.

Aprovechando este impasse, Vasco da Gama irrumpió en la negociación con una propuesta económica más alta que la de Boca. Según informes desde Brasil, el equipo carioca habría ofertado cerca de 5 millones más algunos pagos adicionales, e incluso incluiría mejores condiciones económicas para los intermediarios del jugador, factores que habrían inclinado la balanza a favor de la oferta vasca.

Vasco, dirigido por el técnico Fernando Diniz, ha manifestado desde hace tiempo su interés en reforzar la delantera y considera a Hinestroza como un objetivo prioritario para la temporada que se aproxima. El club brasileño monitoreaba de cerca la situación con Boca y decidió entrar de lleno cuando vio la falta de concreción en la operación entre argentinos y colombianos.

Para Hinestroza, esta situación representa un momento crucial en su carrera. Si bien el jugador había expresado públicamente su deseo de jugar en Boca Juniors e incluso hizo gestos en redes sociales que vinculaban su futuro con el club argentino, el tironeo del mercado y la oferta competitiva de Vasco han puesto en duda ese destino.

Por ahora, ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial confirmando el traspaso, por lo que la situación continúa en desarrollo. Las próximas horas serán clave para determinar si Hinestroza finalmente recalca en Brasil con Vasco da Gama, se reanuda la negociación con Boca Juniors o si incluso surgen nuevos pretendientes en este culebrón del mercado de pases de enero.