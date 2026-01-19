Yairo Moreno ya fue presentado por su nuevo equipo: suma su sexto club en el FPC

Yairo Moreno, jugador con paso por la Selección Colombia y que actúa en diferentes posiciones, fue anunciado este domingo como nuevo jugador de Jaguares de Córdoba con el que llega a su sexto club en el fútbol profesional colombiano.

“Jaguares F.C. incorpora a Yairo Moreno como nuevo refuerzo para la Liga BetPlay 2026. ⚽️

Un jugador de recorrido que llega para aportar al proyecto deportivo. ¡Bienvenido a esta familia celeste!”, anunció el cuadro felino.

De hecho, el futbolista arriba en medio de un día ganador para el equipo de Córdoba que se estrenó en el campeonato con victoria 1-0 ante Deportivo Cali.

Para el jugador de 30 años es su sexta camiseta en el FPC, luego de haber actuado en Medellín, La Equidad, Envigado, Junior y Santa Fe. Además, en el exterior actuó en los clubes León y Pachuca del fútbol mexicano.

Experiencia y opción de jugar en diferentes posiciones es lo que suma Jaguares, uno de los equipos que ascendió de la B (junto a Cúcuta) y que cuenta como primer objetivo mantener la categoría.