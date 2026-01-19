“Ladrón…”, jugadores de Tolima al árbitro, tras segunda expulsión ante Junior

De ‘ladrón’ no bajaron al árbitro Alejandro Moncada y a uno de sus asistentes, los jugadores de Deportes Tolima, en medio del partido contra Junior en el arranque del fútbol colombiano que reeditó la última final del FPC.

La visita, que ganaba 2-0 con anotaciones de Tatay Torres y Jersson González, perdió los papeles sobre el final del juego por las decisiones arbitrales.

Primero se habían quedado con 10 hombres por la expulsión de Junior Hernández al minuto 74 y algo que subió su euforia fue que le reversaran una roja a Luis Fernando Muriel, que el árbitro mostró, pero luego borró al revisar el VAR.

Minutos después, Luis Sandoval metió un codazo por el que el árbitro fue llamado para revisar y dejó al cuadro Pijao con 9 hombres.

Tras esto, en la transmisión de televisión se observó claramente como varios jugadores cargaron contra el árbitro al que le gritaron, aparentemente, “ladrón”.

Incluso, al momento de retirarse, Luis ‘Chino’ Sandoval también cargó de insultos a uno de los asistentes arbitrales al que le gritó varias cosas cuando salía del campo.