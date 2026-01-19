Jugador de Nacional no aguantó la risa al recordar foto de niño junto a Diego Arias, su actual DT

A Samuel Velásquez, jugador de Atlético Nacional, que regresó del préstamo en Deportes Tolima, le desempolvaron una foto de recuerdo de cuando era un niño y aparece al lado de Diego Arias, que hoy es su actual entrenador, y no aguantó la risa por la curiosidad.

Se trata de una postal de hace años cuando, el entonces jugador, Diego Arias saltó al terreno de juego acompañado de un niño que lucía sonriente y no era otro que el lateral izquierdo que ahora presta sus servicios al cuadro antioqueño.

“Un lindo recuerdo para el inicio de este año: Samuel Velásquez, de la mano de Diego Arias. Hoy, jugador y director técnico del equipo de nuestros amores. Cortesía de doña Diana Uribe, la mamá de Samuel”, señaló Óscar Yamit Quiroz, uno de los periodistas que compartió la postal.

Pero esto no se quedó allí, en la zona mixta, al jugador le hablaron de la imagen y él no aguantó la risa por la situación y sentenció: “Yo siempre jodo al profe con esa foto. Obviamente él no se acuerda, pero esa foto marca mucho para mí y tenerlo hoy como técnico son cosas de Dios”.

Gran postal en la que Samuel Velásquez pasó de ser un pequeño acompañante rumbo al terreno de juego para convertirse en jugador profesional con Atlético Nacional.