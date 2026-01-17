Diego Rueda y su combo del Vbar de Caracol Radio reaparecieron anunciando su nuevo espacio

Diego Rueda, cabeza visible del programa El Vbar, de la emisora Caracol Radio, reapareció para anunciar que el programa está de vuelta, pese a que salió de su espacio habitual en las tardes, luego de la reestructuración que tuvo la cadena en su fusión con La W.

Pese a salir de la programación entre semana, el espacio se mantendrá y estará al aire los fines de semana, anunciando que su nuevo horario será a partir de la 1:00 de la tarde todos los sábados y domingos.

Vea acá: Los dueños de Caracol TV podrían comprar gigante equipo de fútbol

Muchos llegaron a pensar que con la reestructuración, El Vbar saldría definitivamente del aire, pero ahora se hizo oficial que solamente estará durante los fines de semana.

De esta manera, Diego Rueda y su equipo de trabajo del Vbar, se mantienen en Caracol Radio con el espacio que estará enfocado a la actualidad deportiva.