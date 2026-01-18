Escándalo en la final de la Copa de África: jugadores de Senegal se retiraron del campo por penal polémico

La final de la Copa de África terminó convertida en un verdadero escándalo internacional. El partido decisivo entre Marruecos y Senegal, disputado en Rabat, pasó del suspenso futbolístico a una escena pocas veces vista: la selección senegalesa abandonó momentáneamente el campo de juego en señal de protesta por un penal sancionado en el cierre del tiempo reglamentario.

Con el marcador 0-0 y cuando se jugaban los últimos segundos del tiempo añadido, el árbitro congoleño Ndala Ngambo cobró una pena máxima a favor del equipo anfitrión tras una acción en un tiro de esquina. En la jugada, Brahim Díaz cayó al suelo luego de un forcejeo con Krépin Diatta, acción que fue interpretada por el juez como falta dentro del área. Para los jugadores de Senegal, el contacto fue exagerado y la decisión arbitral, injustificable.

La molestia fue inmediata y desbordada. Minutos antes, el VAR había anulado un gol senegalés por una supuesta falta previa sobre Achraf Hakimi, lo que ya había encendido los ánimos. La suma de decisiones llevó a Sadio Mané y a sus compañeros a retirarse del campo, siguiendo indicaciones del cuerpo técnico, en una protesta que dejó la final detenida durante casi 15 minutos.

Tras intensas discusiones y con el tiempo corriendo, Mané intervino para convencer a sus compañeros de regresar al terreno de juego y evitar sanciones mayores. Finalmente, el penal fue ejecutado por Brahim Díaz, quien intentó definir a lo Panenka, pero el arquero Édouard Mendy se mantuvo firme y detuvo el disparo sin mayores problemas.

El fallo del penal llevó el partido a la prórroga en donde una anotación de Pape Gueye fue decisiva para darle el título a Senegal.