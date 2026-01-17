Hinchas de Santa Fe se enojaron con su propio equipo por un detalle que no les gustó para nada

Independiente Santa Fe presentó oficialmente su nueva indumentaria para la temporada 2026, pero lejos de recibir solo elogios por el diseño, el club capitalino quedó en el centro de la polémica por un detalle que no le gustó para nada a un sector amplio de su hinchada.

La publicación, difundida en redes sociales, incluyó fotografías con jugadores del equipo masculino y femenino, así como la participación de algunos creadores de contenido digital. Sin embargo, fue precisamente la presencia de dos influenciadores lo que desató el enojo: hinchas cargaron contra uno de ellos que apareció anteriormente con la camiseta de Millonarios FC, mientras que el otro, aunque se declara santafereño, también tiene publicaciones luciendo la camiseta de Llaneros FC.

“Doble casaca” y “falta de respeto”

La reacción no se hizo esperar. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios críticos y algunos bastante duros. “¿Por qué aparece un tiktoker de Millonarios?”, “Un tibio, un hincha de Llaneros y un doble casaca… así se maneja Santa Fe”, o “al parecer para que lo inviten a promocionar al club toca ponerse la camiseta del vecino”, fueron solo algunas de las frases que circularon.

Otros aficionados fueron más allá y cuestionaron la decisión institucional de priorizar figuras de redes sociales por encima de hinchas tradicionales. “En vez de invitar a los que llevamos años abonándonos, ponen a tipos que se hicieron conocidos por dar vergüenza en TikTok”, escribió un usuario, reflejando un sentimiento repetido entre la parcialidad cardenal.

“Qué dolor de ojos ver eso cuando todos sabemos que es hincha del azul”, se leyó en otro comentario que se viralizó rápidamente.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial aclarando la elección de los participantes en la campaña.