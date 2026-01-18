“Agrandado”, ‘Dibu’ Martínez se mandó un nuevo error e Iván Mejía no tuvo piedad

Emiliano ‘Dibu’ Martínez se vio comprometido y cometió un blooper en el último partido de Aston Villa, algo que aprovechó el periodista colombiano Iván Mejía para hacer eco de su error y tildarlo de agrandado.

La situación se dio este domingo 18 de enero en la jornada 22 de la Premier League en la que Everton se impuso 1-0, como visitante, ante el Aston Villa, con anotación de Thierno Barry.

Vea acá: Ola de críticas a Deportivo Cali por hacer eco de la inseguridad en la presentación de Tití Rodríguez

Fue precisamente a los 59 minutos que una mala salida del equipo local le dejó servido el balón a Mcneil que sacó un disparo sin mucha potencia, sin embargo, el portero argentino se complicó, soltó el esférico y el atacante aprovechó para anotar el único tanto del partido.

Producto de esa situación, el periodista deportivo colombiano, Iván Mejía Álvarez, aprovechó para lanzar un duro reproche público, señalando: “Ayy, el gol que regala el Aston Villa… y en la foto el agrandado del Dibu al que ellos adoran como el “mejor arquero” del mundo”.

El experimentado comunicador dejó claro que ‘Dibu’ Martínez no está entre sus afectos y con esta publicación despejó cualquier duda al respecto, echando más sal a la herida del portero argentino, luego de su error en Aston Villa vs Everton.