Falso: desmienten información que ponía en riesgo el debut del América de Cali en la Liga 2026

El arranque de la Liga BetPlay 2026 estuvo a punto de verse empañado por una información que generó confusión, alarma y molestia entre los hinchas del América de Cali. En redes sociales comenzó a circular un supuesto comunicado oficial en el que se aseguraba que el equipo Escarlata no podría debutar en el campeonato debido a una suspensión inmediata del estadio Pascual Guerrero por presuntos incumplimientos en los protocolos de seguridad, comodidad y convivencia.

Sin embargo, posteriormente, el Ministerio del Deporte salió al paso y fue categórico: el boletín es falso y no corresponde a información oficial de la entidad.

El comunicado que encendió la polémica

El mensaje señalaba que el Ministerio del Deporte había decidido suspender la habilitación del estadio Pascual Guerrero, lo que impediría la realización del partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá, programado para el sábado 17 de enero a las 4:10 p. m., por la primera fecha del campeonato.

Incluso, el texto mencionaba reiterados llamados desde diciembre de 2025 y enero de 2026 a la Comisión Local de Cali, además de listar otras ciudades supuestamente en la misma situación como Cartagena, Santa Marta, Tunja, Palmira y Yumbo.

La información se difundió rápidamente en diferentes plataformas como X (antes Twitter), WhatsApp y Facebook, generando incertidumbre no solo entre los aficionados del cuadro ‘escarlata’, sino también en el entorno del fútbol profesional colombiano.

La aclaración oficial del Gobierno

Ante la viralización del mensaje, el Ministerio del Deporte emitió una aclaración oficial en la que afirmó:

“Informamos que el boletín que está circulando sobre la no actualización del ‘Protocolo de Seguridad y Convivencia en el Fútbol’ de la ciudad de Cali, en el inicio de la Liga, no es oficial”.

Con este pronunciamiento, la entidad dejó claro que no existe ninguna decisión administrativa vigente que impida el uso del Pascual Guerrero ni el debut del América de Cali en la Liga BetPlay 2026.

Por ahora, el balón sí rodará en Cali y el debut del América de Cali en la Liga BetPlay 2026 sigue en pie, tal como estaba programado para este sábado a las 4:10 de la tarde ante Internacional de Bogotá.