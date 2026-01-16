Los dueños de Caracol TV podrían ser los nuevos dueños de gigante equipo de fútbol

Una noticia de alto impacto sacude al fútbol sudamericano y tiene sello colombiano. El histórico Santos FC, uno de los clubes más emblemáticos del continente y actual casa de Neymar, analiza una propuesta bilionaria para transformarse en Sociedad Anónima del Fútbol (SAF), con un protagonista inesperado: la familia Santo Domingo, uno de los grupos económicos más poderosos de Colombia.

La información fue revelada por el reconocido abogado y especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien detalló que el Grupo Valorem, holding de la familia Santo Domingo, presentó una oferta estimada en 2.000 millones de reales brasileños. La propuesta contempla dos frentes clave: cerca de R$1.000 millones como inyección directa de capital y otro monto similar destinado a cancelar el 100 % de la deuda del club paulista.

Lo más llamativo es que la operación no incluiría el 100 % del capital, lo que eleva la valoración total del Santos por encima de esa cifra y lo ubica entre los clubes más valiosos de Sudamérica bajo el modelo SAF. Actualmente, la negociación se encuentra en fase preliminar, con un proceso de due diligence en curso.

Los Santo Domingo ya están en Brasil

El interés no es solo teórico. El influyente diario brasileño O Globo confirmó que representantes de la familia Santo Domingo arribaron a Brasil para conocer de primera mano la realidad del club, reunirse con su presidente Marcelo Teixeira y asistir al clásico Santos vs. Corinthians por el Campeonato Paulista.

La propuesta, intermediada por el banco Rothschild, oscila —según el medio brasileño— entre R$800 millones y R$1.000 millones por el control de la SAF, cifras que coinciden con el análisis jurídico-financiero expuesto por Bee Sellares.

Un grupo con músculo global

El posible desembarco colombiano no es menor. La familia Santo Domingo controla Grupo Valorem, con activos estratégicos como TV Caracol, participación accionaria en AB InBev —la cervecera más grande del mundo— y presencia en la NFL a través de los Washington Commanders. Un perfil empresarial con experiencia en entretenimiento, deporte y grandes audiencias.

¿Y Neymar?

El factor Neymar también entra en juego. De acuerdo con O Globo, Neymar Santos Sr., padre del ‘10’, podría adquirir una participación minoritaria en la futura SAF del club, reforzando el vínculo emocional y estratégico del ídolo con la institución que lo lanzó al estrellato.

Impacto regional y mirada colombiana

De concretarse, sería una de las mayores inversiones extranjeras en el fútbol brasileño y marcaría un precedente para el capital colombiano en el deporte internacional. Además, reaviva el debate sobre el modelo SAF en Sudamérica y su capacidad para rescatar clubes históricos con problemas financieros.

Vea acá: “Tienen que ver conmigo”, Adolfo Pérez sobre su salida de ESPN Colombia

El Santos está ante una decisión histórica. Y Colombia, a través del grupo Santo Domingo, podría quedar en el centro de una de las transformaciones más grandes del fútbol sudamericano en la era moderna.