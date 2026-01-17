Atlético Nacional anunció importante renovación de jugador por varios años

En Atlético Nacional piensan a futuro y por eso anunciaron la renovación de una de sus mayores promesas, Juan Manuel Rengifo, que el semestre pasado debutó y se consolidó con el equipo profesional.

A través de sus canales de comunicación oficiales, el cuadro antioqueño dio a conocer que el centrocampista de 20 años extendió su vínculo contractual por 3 años más.

“Juan Manuel Rengifo, renovó su vínculo con nuestra institución, por 3 años ✍️. Un compromiso para seguir construyendo grandeza 💚”, anunció el club.

Pese a esta noticia, que fue bien recibida por los aficionados, según los comentarios, los mismos también exigen por refuerzos de cara a los compromisos de este año 2026 y también anhelan la confirmación de la renovación de Alfredo Morelos.

Por lo pronto, la renovación de Juan Manuel Rengifo es una buena noticia en Atlético Nacional que debuta este sábado 17 de enero en la Liga Colombiana recibiendo a Boyacá Chicó.