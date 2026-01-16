Tragedia en Brasil: Equipo de fútbol sufrió grave accidente de tránsito y una persona falleció

Hay conmoción en Brasil por el accidente de tránsito que sufrió el plantel Sub-20 de Aguia de Marabá, donde una persona falleció y otra quedó gravemente herida.

Le puede interesar: “Cagón de mier**”, Teófilo Gutiérrez insultó e intentó provocar Hugo Rodallega, pero no le salió bien

Desde Brasil informaron que en las cercanías de la ciudad de Crixás do Tocantins se produjo un accidente que involucró al bus de los integrantes del Aguia de Marabá que se transportaban rumbo a la Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Resulta que el autobús que transportaba al equipo, se estrelló en la noche del jueves 15 de enero, contra un camión que se encontraba detenido, ocasionando el fallecimiento de Hecton Alves, preparador físico, de 35 años, del club y dejando gravemente herido al entrenador, Ronan Tyezer.

Según indicaron desde el medio brasileño ‘OGlobo’, las condiciones de visibilidad no eran las mejores, y aunque el conductor del autobús hizo lo posible por evitar la colisión, no lo logró y el vehículo terminó volcado.

Lamentablemente, Hecton Alves falleció de inmediato, pero fue la única víctima fatal, pues los jugadores sufrieron heridas menores y rápidamente fueron atendidos en el centro médico más próximo del accidente.

A través de sus redes sociales, el club emitió un comunicado oficial donde dieron detalles del accidente:

“El club informa, con profundo pesar, que se ha producido un accidente en el que se ha visto involucrado el autobús del equipo sub-20, en las proximidades de la ciudad de Crixás do Tocantins. El equipo regresaba a Marabá cuando chocó con un camión que estaba parado en la carretera sin señalización.

Lamentablemente, como consecuencia del accidente, falleció un miembro del cuerpo técnico, Hecton Alves, preparador físico del equipo. El entrenador Ronan Tyezer, gravemente herido, fue trasladado al hospital y está recibiendo la atención médica necesaria.

El club sigue de cerca toda la situación y, hasta el momento de redactar esta nota, tenemos información de que ningún deportista ha resultado gravemente herido.

Su pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación. En este momento de tristeza, expresamos nuestra solidaridad con los familiares, amigos, compañeros de trabajo y todos los que sufren esta irreparable pérdida.

En señal de duelo y respeto, nos unimos en oración, deseando fuerza y consuelo a los corazones afligidos“.