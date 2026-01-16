“Principio de acuerdo”, Yoshan Valois ya tendría nuevo equipo y no precisamente Atlético Nacional

Yoshan Valois, jugador de Deportivo Pasto y una de las promesas del fútbol colombiano, ya tendría principio de acuerdo con el que sería su nuevo equipo que le habría ganado la puja a Atlético Nacional, club que estuvo tras sus servicios.

Luego de conocerse que el cuadro nariñense pidió una suma considerada alta para el fútbol colombiano y que el cuadro antioqueño se retirara de sus pretensiones, ahora se conoció que el atacante de 19 años tiene todo listo para jugar en Rusia, puntualmente en el Akhmat Grozny.

Así lo dieron a conocer varios periodistas deportivos enfocados en el tema de fichajes, entre ellos Julián Capera que señaló: “Principio de acuerdo entre Deportivo Pasto y Akhmat Grozny 🇷🇺, para la transferencia de Yoshan Valois. El equipo nariñense transfiere el 80% de sus derechos y el jugador firmará hasta junio de 2029. La oferta supera la propuesta de Atlético Nacional (préstamo con opción de compra), como dijo @PSierraR 🤝”.

A sus 19 años, Yoshan Valois viene de sellar un gran torneo con Deportivo Pasto, equipo con el que jugó 19 partidos de Liga el semestre pasado y logró 10 anotaciones, carta de presentación para que llegara al Akhmat Grozny de Rusia.