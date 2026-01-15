Ricardo ‘Caballo’ Márquez fue presentado de manera oficial por su nuevo club

Ricardo ‘Caballo’ Márquez tendrá su primera experiencia en el exterior, luego de su más reciente paso por Unión Magdalena, equipo que descendió a la categoría B del fútbol colombiano y con el que no galopará su en otrora goleador. El atacante de 28 años fue anunciado de manera oficial este jueves 15 de enero por su nuevo club.

Ahora, el samario defenderá los colores del Cartaginés de la Primera División del Fútbol de Costa Rica en donde espera sumar su experiencia y encontrar una racha goleadora para lograr los objetivos propuestos y responder a la confianza por la que lo contrataron.

Para el jugador será su primera experiencia en el exterior, luego de haber jugado en nuestro país en Unión Magdalena (en varios periodos), Millonarios y Atlético Bucaramanga.

“Bienvenido Ricardo Márquez! ⚽ El delantero colombiano, Ricardo Márquez, es nuestro tercer refuerzo para el presente torneo 🇨🇴”, fue el anuncio de su nuevo club.

Tras su paso y descenso con Unión Magdalena, Ricardo ‘Caballo’ Márquez se une ahora al Cartaginés de Costa Rica en donde espera contar con mejor suerte en su primera experiencia internacional. En su último torneo aportó 7 goles y tres asistencias en la Liga de nuestro país.