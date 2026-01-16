Nuevo lío en el FPC: equipo se vería obligado a cambiar de sede sobre la hora

A horas de comenzar la Liga de Colombia en este 2026, salió a la luz un inconveniente que haría que uno de los equipos participantes se vea obligado a cambiar de sede y modificar toda la planeación de la temporada ante la inhabilitación del estadio en el que hace las veces de local.

Se trata de Águilas Doradas que este jueves emitió un comunicado oficial en el que expresa su preocupación ante la notificación de que el estadio Alberto Grisales de Rionegro no estará disponible y señaló que están gestionando un espacio para actuar en la presente temporada.

Desde hace un tiempo, el reseñado escenario deportivo se ha visto afectado por fallas estructurales.

Ante la situación, el club señaló que “manifiesta su preocupación frente a la decisión comunicada por la Administración Municipal de Rionegro el 30 de diciembre, mediante la cual se informó la inhabilitación del estadio Alberto Grisales, cuando el campeonato profesional ya se encontraba oficialmente aprobado y programado por la DIMAYOR. Como lo advirtió la División Mayor del Fútbol Colombiano, decisiones tardías y sin articulación institucional generan un impacto deportivo y organizacional que vulnera el principio de confianza legitima, bajo el cual el club estructuró de buena fe su operación.

En ese contexto, la DIMAYOR señaló que destaca que en otros escenarios del país como El Campin, Atanasio Girardot, Palogrande, Hernán Ramírez Villegas y Jaime Morón, se han ejecutado procesos de adecuación para competencias internacionales de CONMEBOL y FIFA, permitiendo de forma simultánea la disputa del Fútbol Profesional Colombiano, evidenciando que existían alternativas menos lesivas. En coherencia con ello, Águilas Doradas reiteró su disposición al diálogo en comunicación enviada el 8 de enero del presente año, sin que la misma haya recibido respuesta alguna.

En medio de este escenario, el club continúa gestionando un espacio que le permita competir en la presente temporada, sin renunciar al diálogo institucional ni al interés superior del fútbol profesional y de la ciudad de Rionegro”.