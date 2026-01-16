“Aceptó la oferta”, Millonarios tendría listo a campeón del fútbol argentino con pasado en Italia

Millonarios FC vuelve a sacudir el mercado de fichajes en el fútbol colombiano. A pocos días de afrontar uno de los retos más importantes de la temporada, el club capitalino cerró la contratación de su octavo y último refuerzo para 2026, pensando especialmente en su participación internacional en la Copa Sudamericana, de acuerdo con versiones de prensa.

El equipo bogotano no solo competirá en la Liga BetPlay y la Copa local, sino que tendrá un desafío mayúsculo en el plano continental: enfrentará a Atlético Nacional en Medellín por la fase previa del torneo sudamericano. En ese contexto, la dirigencia aceleró gestiones para fortalecer una zona clave del campo.

Refuerzo desde el exterior para Millonarios

Según informó el periodista César Augusto Londoño, Edgar Elizalde será nuevo jugador de Millonarios. El defensor central uruguayo, de 25 años, aceptó la propuesta enviada desde las oficinas del club embajador y se sumará en los próximos días al plantel profesional.

Elizalde venía de consagrarse campeón con Platense en el fútbol argentino y estuvo muy cerca de regresar a su país para firmar con Liverpool. Sin embargo, esa negociación no prosperó y el camino quedó libre para su llegada al balompié colombiano.

“Aunque estuvo caída la negociación, @MillosFCoficial confirmó a Edgar Elizalde 🇺🇾 (25 URU) y será el central zurdo para la temporada. El zaguero uruguayo había arreglado con Liverpool de Montevideo, pero aceptó la oferta azul. Fue Campeon con Peñarol en 2021 y Platense en 2025”, confirmó el periodista.

Con su fichaje, Millonarios completa una ambiciosa lista de incorporaciones para 2026, en la que ya figuran nombres de peso como Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García.

Edgar Elizalde ha jugado en su carrera en Pescara (Italia), Catanzaro (Italia), Juve Stabia (Italia), Peñarol (Uruguay), Independiente (Argentina), Liverpool (Uruguay) y Platense (Argentina).