Jhon Edison Mosquera está de vuelta en el FPC y ya fue anunciado por su nuevo equipo

Jhon Edison Mosquera, recordado por su paso por Atlético Nacional, equipo con el que supo ser campeón de la Recopa Sudamericana, además de otros títulos locales, está de regreso en el fútbol colombiano, luego de su experiencia posterior en Europa y ya fue oficializado.

El vallecaucano de 35 años se sumará a la plantilla del Internacional de Palmira en su objetivo de lograr el ascenso a la Primera División del campeonato de nuestro país.

“𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐥𝐦𝐚𝐬. ⚽️🌴 Internacional de Palmira presenta a @je.mosquera18, que llega como agente libre y 𝐲𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚́ 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨. 🅰️💪🏽

𝐏𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧: Delantero

𝐍𝐚𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨: 08 de Mayo de 1990

𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚: 1,86 cm

𝐔́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐥𝐮𝐛: @fkduklapraha”, fue el anuncio del club del Valle del Cauca.

De 1,86 metros, el atacante llega procedente del Dukla Praga de República Checa, país en el que también jugó en Viktoria Plzen, Slovan Liberec y Bohemians 1905, tras su paso por Colombia en donde incluyó a Atlético Nacional y Deportivo Cali.

En nuestro país alcanzó un título de Copa Colombia en 2016 y de Liga en 2017, además de ser campeón de la Recopa Sudamericana, todos ellos con Atlético Nacional. En su palmarés también destaca un título liguero (2021-22) con el F. C. Viktoria Plzen.

Previo a su paso por Colombia, el jugador tuvo varios equipos en diferentes divisiones del fútbol de España.

Recorrido y experiencia es lo que Jhon Edison Mosquera espera aportarle a Internacional de Palmira con el que buscará el ascenso, ahora que regresó al fútbol colombiano a sus 35 años.