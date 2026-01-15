“Principio de acuerdo”, Daniel Cataño tendría todo listo para regresar al fútbol colombiano

El posible regreso de Daniel Cataño al fútbol colombiano viene tomando fuerza desde hace varias semanas y ahora parece entrar en su recta final. El mediocampista creativo, que actualmente milita en Bolívar, no logró consolidarse plenamente en el fútbol boliviano y, de acuerdo con versiones de la prensa especializada, manifestó internamente su deseo de cambiar de aires antes de cumplir la totalidad de su contrato.

Cataño llegó a Bolívar tras cerrar un exitoso ciclo en Millonarios, club con el que fue campeón de Liga, Copa y Superliga. Sin embargo, sus reiteradas lesiones en el último tramo de su etapa en el equipo Embajador le hicieron perder protagonismo, situación que llevó a ambas partes a dar por terminado el vínculo a finales de 2024. El volante buscó relanzar su carrera en el exterior, pero su paso por La Paz, incluso con participación en Copa Libertadores, no terminó siendo el esperado ni en lo deportivo ni en lo personal.

En medio de ese escenario apareció nuevamente el interés desde Colombia, aunque durante semanas el principal obstáculo fue el tema económico, ya que Bolívar exigía una compensación por el año de contrato que aún le restaba al jugador. De hecho, el propio periodista especializado en fichajes Mariano Olsen había señalado que ningún club estaba dispuesto a asumir ese costo… hasta ahora.

Este panorama cambió tras el más reciente trino del comunicador, en el que confirmó que hay un principio de acuerdo entre el Deportivo Independiente Medellín y Bolívar para concretar el traspaso. Así, el Independiente Medellín se perfila como el destino que le permitiría a Cataño volver a la Liga BetPlay, reencontrarse con protagonismo y relanzar su carrera en el fútbol colombiano, en una operación que pasó de ser “humo” a estar muy cerca de hacerse realidad.

“NO ERA HUMO. Principio de acuerdo entre @DIM_Oficial y Bolívar de La Paz (Bolivia) para el traspaso de DANIEL CATAÑO”, señaló Olsen.