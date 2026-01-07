¿Falcao volverá a Millonarios? El equipo ilusionó a la hinchada con una publicación

Las redes sociales están al rojo vivo a raíz de una publicación que hizo Millonarios en sus cuentas oficiales. “The last dance”, que traduce ‘El último baile’, reza el mensaje que publicó el club embajador. Con ello, miles de hinchas empezaron a especular si se referían al posible regreso de Falcao García, el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia y un referente del fútbol mundial.

(Lea también: James Rodríguez ya tendría definido su futuro: este sería el club donde jugaría rumbo al Mundial 2026).

Las expectativas aumentaron debido a que ‘The Last Dance’ es el nombre de una miniserie protagonizada por el histórico basquetbolista Michael Jordan y recientemente el término se ha utilizado para referirse a figuras del deporte mundial que deciden cerrar su carrera con un último partido o una última competición para saborear la gloria.

A esto se suma un reciente anuncio comercial que también ha generado rumores entre los hinchas. El Grupo Aval, del cual Falcao es imagen, recientemente lanzó una tarjeta de crédito para los hinchas de Millonarios.

Los rumores del regreso del astro del fútbol colombiano a Bogotá, sin embargo, aún están en el margen de la especulación.

¿Cómo le fue a Falcao en su paso por Millonarios?

Falcao llegó a Millonarios en junio de 2024, a los 38 años, tras una larga carrera en Europa (pasó por clubes reconodios del fútbol mundial como el Porto, Atlético de Madrid, Monaco, Chelsea y el Manchester United) y numerosos logros internacionales. Su fichaje paralizó a Bogotá y a toda Colombia.

Durante su paso por el cuadro embajador, del cual es hincha, tuvo un gran protagonismo en la ofensiva del equipo. Sin embargo, no consiguió ganar ningún título a pesar de que estuvo cerca de pasar a la final. Pese a todo, consiguió anotar 11 goles en 28 partidos.

Adicionalmente, su continuidad estuvo condicionada por lesiones durante la temporada de 2024, incluyendo fracturas y problemas musculares que limitaron su rendimiento y disponibilidad en momentos importantes.