Futbolista del Junior le escribió a César Farías tan pronto salió campeón del FPC, ¿Qué le dijo?

César Farías fue el entrenador del Junior de Barranquilla antes de Alfredo Arias, quien terminó logrando conquistar la undécima estrella para el ‘Tiburón’.

En ese orden de ideas, Javier Báez, quien también fue titular con el director técnico venezolano, reveló que lo primero que hizo tras ser campeón, fue escribirle a Farías.

Javier Báez concedió una entrevista para ‘El Heraldo’ luego de revelarse que no continuará en el club, puesto que su contrato se terminaba el 31 de diciembre del año pasado y no hubo ninguna llamada para renovar.

Al defensor de 35 años le preguntaron por la diferencia que encontró entre César Farías y Alfredo Arias, pese a que ambos le brindaron confianza y fue titular con los dos.

Báez dejó claro lo agradecido que se siente con César Farías porque fue determinante para que, en principio, pudiera fichar por Junior de Barranquilla, y, posteriormente, fuera uno de los jugadores más importantes del equipo.

“Cuando salimos campeones, una de las primeras cosas que hice fue mandarle un mensaje a César (Farías) agradeciéndole, no me puedo olvidar de eso porque él me llevó a Junior, Obviamente a mí en Colombia no me conocían y se la jugó por mí. También le escribí a John Char, porque fueron los dos responsables de que yo haya llegado a la institución así que me acordé de ellos. Uno tiene que ser agradecido. Con Alfredo siempre tuvimos una buena relación. Obviamente que no él me llevó entonces también eso creo que implicó a la hora capaz de que tomaron una decisión y no hay problema. Estoy recontra agradecido con él, con todos que me han tratado muy bien. Tuvimos un semestre hermoso en el cual lo pudimos coronar con un título que era lo que todos queríamos”.

Báez ahondó en la respuesta y aseguró que tiene muy buena relación con César Farías, así como también mantiene un vínculo profesional de respeto con Alfredo Arias pese a que no le brindó tanta confianza como el técnico venezolano:

“Sí. Con César tengo buena relación y bueno, como dije soy agradecido con César, soy agradecido con Alfredo porque me han tratado muy bien los dos y lo más importante es eso, lo que es las personas en el fútbol, el ambiente es muy complicado y creo que uno siempre se queda con las personas”.