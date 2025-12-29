Giovanny Urshela fue víctima de un millonario robo en Barranquilla: “Es una alta cantidad monetaria”

Giovanny Urshela, importante beisbolista colombiano, denunció que fue víctima de robo en la ciudad de Barranquilla. El deportista relató que unos delincuentes aprovecharon que no había nadie en casa para ingresar a la fuerza y robar desde joyas hasta objetos de valor.

Le puede interesar: Grabaron a Miguel Ángel Borja sufriendo en entrenamiento tras comerse 4 empanadas en su tierra natal

Urshela relató la compleja situación a través de sus redes sociales, específicamente en las historias de su cuenta de Instagram, donde reveló que el pasado domingo 28 de diciembre fue víctima de la delincuencia en Barranquilla.

Algunos de los detalles que contó el deportista colombiano tuvieron que ver con lo que se robaron: Aseguró que fueron joyas y objetos de valor que se encontraban en su habitación y en la de su hija.

“El turno fue para mí hoy (domingo) en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa. Afortunadamente, por un lado, estábamos afuera de la casa, cuando delincuentes se aprovecharon para entrar e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor”.

Giovanny dejó claro que, afortunadamente, no se encontraban en casa y la situación no pasó a mayores, pues solamente fueron pérdidas de objetos que se pueden recuperar, pero aun así, aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos de estar muy pendientes de sus objetos y las personas quienes los rodean:

“Sumado todo es una alta cantidad monetaria, que en realidad es lo de menos y que dentro de todo lo malo fue así y no de otra forma; lo material se recupera y aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño”.

Finalmente, Urshela contó que ya pusieron la situación en conocimiento de las autoridades y están trabajando para recuperar los objetos: “Ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”.