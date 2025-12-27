Buscan drástico cambio de cara al Mundial del 2030: Algunas sedes no tendrían su presencia asegurada

Todavía no se ha disputado el Mundial del 2026 con 48 selecciones, pero la FIFA ya quiere que la Copa del Mundo del 2030 se dispute con 64 selecciones, hecho que los llevó a tomar la decisión de aumentar la cantidad de países que serán sede (además de ser el Mundial del centenario).

Sin embargo, parece que hay una disputa para que los seis países que serán sede, no tengan asegurado su cupo en toda la competencia.

Le puede interesar: Luis Suárez advirtió lo que hará después del Mundial si Colombia le gana a Portugal

El encargado de revelar esta información fue Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que varios participantes de la CONMEBOL iniciaron una campaña para que Argentina, Uruguay y Paraguay no tengan su clasificación al Mundial solamente por albergar un partido de la fase de grupos.

Según indicó el periodista de Win Sports, los integrantes de CONMEBOL están esperando que Perú también vote para que esos tres cupos no se los otorguen a estos tres países automáticamente, sino que se lleve a cabo la eliminatoria común y corriente, es decir, cinco cupos directos y un repechaje, de cara a la próxima Copa del Mundo:

“Ojo al dato!!! Una corriente mayoritaria de los componentes de CONMEBOL están empujando, y esperan q Perú nos les falle porque es a quien más le conviene, para q se mantengan los 6.5 cupos para el Mundial del 30…Con Argentina, Uruguay y Paraguay incluidos en la disputa. Es decir q no tengan cupo directo por jugar un solo partido, el inaugural de sus grupos (que es lo que está establecido). Y parece lógico, es demasiada recompensa por un solo partido en su estadio. En otras palabras .. eliminatoria normal, con los 10 países disputando las mismas casillas del actual formato. Cuando logren el cupo, esos tres países, jugarán el primer partido de sus grupos en casa como único privilegio por los 100 años. VALE!!!!! ( en desarrollo)“.