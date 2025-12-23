Se acaba Peláez y De Francisco: Hernán renunció a La W a través de un comunicado oficial

Una de las noticias más tristes para miles de futboleros que sintonizaban el programa ‘Peláez y De Francisco’ día a día se dio este martes 23 de diciembre, cuando mediante un comunicado en sus redes sociales el conductor del programa, Hernán Peláez, quien es uno de los periodistas deportivos del país, anunció su renuncia a La W Radio por una “decisión personal”, que, por ahora, lo mantendrá alejado de los medios de comunicación por un tiempo.

“A los oyentes, amigos y colaboradores de Peláez y de Francisco en La W. Por una decisión personal y unilateralmente, he decidido terminar la prestación de mis servicios, con el sistema W radio el 31 de diciembre de 2025. Quiero agradecer a Julio Sánchez Cristo por la confianza depositada en este proyecto que cumple ya 5 años.

A Martín De Francisco, a Alejandro Munévar y a colaboradores como Mario Alcalá, Equilio, Cristian, Ludier, Pacheco, Hans Guillermo Pava, a Carlos Rivera, a Miguel Odolfo, Mauro Stats y todos aquellos quienes interactuaron a través de X. Muchas gracias por su apoyo... tomaré un mes sabático... no un año, por aquello de la edad. Pero seguiré de alguna manera disfrutando de esta pasión que es el fútbol... de nuevo muchas gracias...“.

Esas dieron las palabras que empleó el comunicador en su cuenta de X para dar a conocer esta noticia a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar manifestando su tristeza en la misma red social, donde solían interactuar bastante con él mientras estaba al aire en este reconocido programa y que, al menos por ahora, deberán esperar al 2026 para saber cuáles serán los nuevos proyectos de Peláez, tras anunciar que se tomará un mes sabático.