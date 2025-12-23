“Si les molestó... excúsenme”, César Augusto Londoño le pidió perdón a equipo de FPC por haberle ‘bajado la caña’

Una de las polémicas más grandes de la semana fue el video compartido por Águilas Doradas en sus redes sociales, donde dejaron en evidencia las palabras de los periodistas Steven Arce y César Augusto Londoño en su programa, El Pulso del Fútbol, pues, hace unos meses, le ‘bajaron la caña’ al equipo cuando Junior de Barranquilla se reforzó con tres futbolistas de su plantilla, siendo un hecho sin precedentes y que, para ellos, no era suficiente para un elenco grande como el ‘Tiburón’.

Allí, se le ‘da palo’ a las declaraciones de ellos, por afirmaciones bastante certeras, devolviéndoles el favor con el siguiente mensaje: "El fútbol deja una advertencia clara: el micrófono no es un martillo para golpear procesos ni personas. El periodismo está para analizar con argumentos, no para descalificar ni dictar sentencias desde el prejuicio“, además de lo expresado en el video, donde lanzan varios dardos a los comunicadores después de sus declaraciones, cuando no imaginaron que el Junior saldría campeón con estos nombres:

“Águilas doradas reafirma su respeto por el futbol colombiano, los protagonistas y la opinión pública que alimenta el debate deportivo, la critica con rigor construye, el menosprecio no. Hace unos meses alguien insinuó con un ‘déjame decirte’ que reforzarse con jugadores de Águilas no daba garantías. Hoy el futbol responde solo, junior es campeón con tres futbolistas formados y potenciados en nuestro proyecto... A los medios y analistas, critiquen, cuestionen, debatan, pero háganlo con respeto, porque en este deporte, déjame decirte, el futuro se escribe en la cancha“.

La respuesta de César Augusto Londoño a Águilas Doradas por este incidente

Horas después de la publicación de este video, se dio la réplica de los periodistas involucrados, donde, en especial, César Augusto Londoño tomó la vocería y dejó unas sentidas declaraciones explicando lo sucedido y ofreciendo una disculpa a toda la institución antioqueña, donde se sintieron claramente aludidos ante esta situación.

“Es un ‘bajonacito’ de caña, porque realmente Águilas no es el superequipo para aportarle tres jugadores a un equipo como el Junior... felicito a la gente de Junior por haber contratado tres jugadores que le dieron una mano al título, no fueron ni Enamorado, ni Didier Moreno, ni Peña, ni los laterales, ni el arquero Silveira, pero le dieron una mano, yo me pude haber apresurado a juzgar tres jugadores que tenían todo por rendir y por demostrar, demostraron cosas importantes. Si les molestó el ‘déjame decirte’, excúsenme, no fue con mala intención, fue una opinión”, fueron las palabras de Londoño en medio de una nueva edición del programa El Pulso del Fútbol.

Con esto se le da cierre a una de las grandes polémicas de la semana en el mundo de la información deportiva en el último tramo del año, dejando a Águilas como un equipo que sí responde ante las críticas.

S