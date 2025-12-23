Hermana de Lionel Messi sufrió múltiples fracturas en grave accidente de tránsito: Estaba a escasos días de casarse en Argentina

Un lamentable noticia se ha confirmado en las últimas horas con respecto a una triste situación familiar que atraviesa el astro argentino, Lionel Andrés Messi, quien estaba a escasos días de vivir el matrimonio de su hermana, María Sol Messi, pero que ya esto no podrá darse debido a una inesperada y repentina postergación de la boda ante la imposibilidad de que la novia pueda asistir a uno de los días más especiales de su vida.
Le puede interesar: La Selección Colombia conoció en qué lugar del ranking FIFA cerrará el año 2025: Conozca cuando se volverá a actualizar
Y es que mientras transitaba por la ciudad de Miami, María Sol Messi sufrió una descompensación que terminó en un grave accidente de tránsito, como confirmó su madre hace apenas unas horas. Aunque no hay muchos detalles de lo acontecido y no se sabe cómo se dio este suceso, la hermana del futbolista sufrió dos vértebras fracturadas, quemaduras en algunas partes de su cuerpo, una fractura en el talón y una lesión en una de sus muñecas, confirmando que el siniestro fue bastante grave.
Según se informó, ella estaba terminando los preparativos de su boda, que se iba a llevar a cabo el 3 de enero, pero que por ahora fue postergada debido a la lamentable situación, misma que mantiene a toda su familia reunida en Argentina, después de ser trasladada. El mismo Lionel Messi tenía previsto asistir al matrimonio de su hermana, pero ahora, se encuentra haciendo parte de su proceso de recuperación que será bastante largo antes de poder retomar su vida con normalidad.
Aunque no se espera que haya un comunicado oficial, se espera que en redes sociales se pueda ver el proceso de recuperación de María Sol Messi, quien suele ser un poco más activa que su hermano, teniendo en cuenta que es una reconocida diseñadora.