La Selección Colombia conoció en qué lugar del ranking FIFA cerrará el año 2025: Conozca cuando se volverá a actualizar

La Selección Colombia tuvo un año 2025 bastante regular después de haber sido finalista en la Copa América del 2024, pero que representó un revés en el proceso de Néstor Lorenzo, quien después de esto vio como sus dirigidos cayeron en un bache bastante grande en la curva de rendimiento y dejaron de ganar duelos importantes, aplazando la clasificación a la Copa del Mundo por bastantes fechas a lo largo de la recta final de las Eliminatorias.

Eso sí, después de varios juegos sin poder ganar, se dieron las dos victorias en las últimas jornadas ante Bolivia y Venezuela que terminaron por decretar el pase a la cita mundialista del 2026, donde enfrentaremos a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, en busca de un cupo a la siguiente fase y seguir soñando con la obtención de un título y en especial de un Mundial.

Eso sí, muchos quedaron bastante aburridos al no poder obtener la opción de ser cabezas de serie, misma que nos hizo caer en una zona comprometida con un equipo portugués que viene embalado y siendo el rival más fuerte de la primera ronda al que los colombianos deberán enfrentarse. Cabe mencionar que esto se dio por quedar fuera del los primeros lugares en el ranking FIFA y donde, por ahora y según la última actualización, permanecemos en el mismo ligar, detrás, incluso, de un país que aún no ha logrado su cupo a Estados Unidos, México y Canadá, como lo es Italia.

Colombia cerrará el año en la posición 13 del ranking FIFA

Tal como se conoció este lunes 22 de diciembre en la mañana, la FIFA actualizó su ranking donde la ‘Tricolor’ quedó ubicada en la posición número 13, con 1701.3 puntos, por detrás de Italia y delante de Estados Unidos, teniendo la opción de subir en la siguiente fecha FIFA dada la cercanía con los europeos que se jugarán su pase al Mundial en el repechaje, mientras que los cafeteros se jugarán dos amistosos posiblemente ante Francia y Croacia.

Asimismo, la siguiente actualización se hará el próximo 18 de enero del 2026, cuando ya esté finalizada la Copa Africana de Naciones, donde seguramente habrá movimientos, pero que difícilmente alteren el lugar que ocupa, teniendo en cuenta que por encima solo se ubica Marruecos, y que la selección africana que está abajo es Senegal en la casilla 19.