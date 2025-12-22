Informan que River Plate habría hecho oferta por un defensor central colombiano con buen presente en el exterior

Uno de los defensores colombianos que mejor rendimiento ha tenido en el fútbol del exterior ha sido Johan Romaña. El reconocido capitán de San Lorenzo que se ha ganado el puesto con buenas actuaciones y liderazgo, ha sido incluso pedido para la Selección Colombia por muchos periodistas e hinchas, quienes desean verlo en un elenco con mejor situación deportiva y financiera para que este sume experiencia que lo aproxime mucho más al nivel que se espera de él.

Para esto, y dado su deseo de salir de San Lorenzo ante la cantidad de problemas financieros que han traído impagos y múltiples quejas en su club, el futbolista estaría próximo a abandonar al ‘Ciclón’ a pesar de ser considerado uno de los pilares fundamentales de la plantilla y algunos clubes han decidido tener esta situación en carpeta por el deseo de contar con un defensor de su biotipo y experiencia.

Según el periodista especializado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, River Plate es uno de los más interesados. De hecho, ya habrían realizado una oferta de 1.5 millones de dólares por la mitad de los derechos deportivos del jugador, quien vería con buenos ojos este cambio y continuar en Argentina, con la firme intención de poder entrar en el radar de Néstor Lorenzo y poder pelear hasta el final un cupo a la Copa del Mundo.

En caso de poder darse este fichaje, Romaña sería el tercer colombiano de la plantilla de River, donde Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero tienen bastante relevancia y Miguel Ángel Borja ya cogió nuevos rumbos, mismo que se rumora podría llegar en los próximos días a Cruz Azul, donde espera poder retomar su nivel goleador que lo llevó al fútbol del exterior.