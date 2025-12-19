Junior de Barranquilla no esperó mucho tiempo para empezar a fichar estrellas: Volante 10 del FPC tendría principio de acuerdo

Uno de los equipos con mejor plantel del Fútbol Profesional Colombiano desde hace muchos años ha sido el Junior de Barranquilla. Esto les ha servido para poder ganar varios títulos y disputar muchas finales tanto a nivel doméstico, como a nivel internacional, como lo fue la Copa Sudamericana. De hecho, gracias a su inversión durante el año, el club logró ganar su onceava estrella hace apenas unos días, dando una gran alegría a sus aficionados.

Justamente, para continuar por esta línea, el equipo ya estaría gestionando la llegada de varios jugadores que prometen aportar bastante y llenar los vacíos de aquellos que no continúan, a pesar de que muchos de ellos no se han confirmado oficialmente. Por ahora, el que estaría más cerca de salir del club es el defensor central paraguayo Javier Báez, quien acaba contrato y no sería renovado de cara al 2026, caso similar al de su compatriota Guillermo Paiva, que ya tantea otras ofertas en el FPC.

Justamente para llenar este vacío en el ataque del equipo, el club ya estaría cerrando la contratación del volante creativo Jannenson Sarmiento, quien lleva tiempo siendo la estrella del ‘Ciclón’, y que ha estado en carpeta de varios grandes como Millonarios o América, así como de clubes del exterior como Rusia o China. Como se ha dicho en distintos medios y periodista lo han anunciado, el negocio se cerraría por el 80% del pase del jugador para que pueda hacer parte del equipo campeón que jugará Copa Libertadores en el 2026.

Una de las facilidades que tuvo esta operación fue el aval del presidente del Unión, Eduardo Dávila, quien puso bastantes trabas a los demás clubes para que no se quedaran con el jugador, al cual estaría dispuesto a dejar ir a su más acérrimo rival teniendo en cuenta el dinero que le puede ingresar y la opción de seguirlo teniendo en la Costa Atlántica.

Uno de los personajes más buscados por toda la prensa e hinchas después del campeonato ganado por el Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el Tolima no pudo dar la talla y quedaron como el club al que más diferencia le han sacado en una final de torneos cortos, fue el delantero Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, quien sigue sumando méritos para ser considerado un ídolo del club.

Tras todo el reconocimiento y ya en la salida del máximo escenario deportivo de Ibagué, el Manuel Murillo Toro, antes de coger rumbo al aeropuerto, ‘Teo’ se cruzó con el periodista de Win Sports, que además es hincha del Junior, Sergio Llamas. Allí, después de un cruce de palabras, el comunicador grabó un video hablando con el jugador en un momento de euforia, revelando así lo que parece ser la planeación de un encuentro entre el ‘combo de Teo’ y el ‘combo de Win’.

“Papi, yo propongo, voy a invitar al combo Win Sports y al combo de Teo, el que pierda paga mil juguetes, ¿va pa esa?, dile a tus compañeros, el que pierda paga mil juguetes, o un tenis fútbol, como quieras, allá en el salón, va pa esa”, fueron las palabras del futbolista, quien no dudó en aceptar el reto de jugar contra el equipo del “canal que todos queremos” y poner una apuesta grande de por medio.