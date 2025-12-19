Alejandro Char reveló cómo quedará el estadio Metropolitano: Junior tendrá su partido para despedir al antiguo escenario

Junior de Barranquilla acaba de ser campeón de liga y desde entonces la celebración y buenas noticias no paran de llegar para el club Tiburón. La última gran alegría fue el video de presentación del nuevo Metropolitano, estadio en el que ofician como locales y que tendrá una remodelación casi total para poder dar un escenario de talla internacional que sirva para el equipo y para la Selección Colombia, que espera poder tener un mejor estadio para todos sus partidos como local por eliminatorias.

A pesar de que el ‘Metro’ ya era uno de los estadios más grandes y elogiados del país, Alejandro Char anunció que se invertirán 45 millones de dólares para poder ampliar la capacidad del estadio, mejorar la iluminación, reforzar su estructura, remodelar todo el terreno de juego e incluir una cobertura del estadio bastante moderna, con una mejoría en los alrededores lleno de zonas verdes y áreas comunes donde los hinchas puedan departir.

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad. Además, tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido @JuniorClubSA vs. @SantaFe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará #AOtroNivel. Pronto viviremos un estadio a la altura de la pasión de Barranquilla. ¡Vamos por más!“, fueron las especificaciones del alcalde de Barranquilla, quien le estaría apostando todo a tener el mejor escenario deportivo del país.

Una de las cosas que más destacan es el partido de “despedida” que tendrá el Metropolitano en la Superliga ante independiente Santa Fe, en busca de ganar un nuevo título y de tener la posibilidad de llenar nuevamente la capacidad disponible del ‘Metro’, como sucedió en la final ante Deportes Tolima.

¿Dónde jugará Junior sus partidos de local mientras remodelan el Metropolitano?

Según han informado algunos medios de comunicación, el equipo tiburón jugará los duelos de liga en el estadio Romelio Martínez, donde se ampliará la capacidad para albergar, al menos, a más de 11 mil asistentes en cada uno de los juegos que tengan en condición de local. Asimismo, los partidos de Copa Libertadores, se van a llevar a cabo en Cartagena, siendo la ciudad más cercana y el estadio en mejores condiciones, según los requerimientos de la CONMEBOL.