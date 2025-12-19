Internacional de Bogotá anuncia sus primeros fichajes para 2026: refuerzo internacional llega al arco

Internacional de Bogotá - Foto: Captura de Julián Alzate (@Juliancholao) el 13 de diciembre del 2025

El club Internacional de Bogotá, recientemente presentado como el sucesor del Club Deportivo La Equidad tras su cambio de nombre y propiedad, anunció que Vanessa Córdoba será una de sus nuevas piezas para fortalecer el proyecto deportivo de cara a las competencias que vienen.

Le puede interesar: Westcol leyó dura pulla del público contra ‘El Agropecuario’ y desató polémica por su relación con Aida Victoria Merlano

El equipo capitalino, que oficialmente nació el 10 de diciembre de 2025 tras la adquisición de La Equidad por parte de un grupo inversor y el replanteamiento de su identidad deportiva, apuesta por consolidar tanto su plantilla masculina como femenina con nombres de experiencia y reconocimiento.

¿Quienes llegaron al equipo de Internacional de Bogotá?

Vanessa Córdoba llega con gran expectativa al club, después de una trayectoria amplia en el fútbol profesional tanto en Colombia como en el extranjero.

Su trayectoria incluye pasos por equipos como Independiente Santa Fe, el español Fundación Albacete, el mexicano Querétaro Femenil, el Deportivo Cali, y el Atlético Nacional femenino, así como experiencia internacional en Turquía con el Beşiktaş.

Además de su carrera en clubes, Vanessa ha sido una voz activa en temas de equidad y desarrollo del fútbol femenino, destacándose por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, y por su apoyo a la profesionalización de la liga femenina colombiana.

Otras jugadoras ya anunciadas por el club son Gaby Ramírez, Wendy Cabrera y Dahiana Alzate.

Internacional de Bogotá, que reemplaza institucionalmente al antiguo La Equidad, mantiene su plantel femenino pese al cambio de identidad del club, con la expectativa de competir con fuerza en el fútbol profesional cuando se confirme el calendario de la Liga Femenina Colombiana. Hasta el momento, Dimayor aún no ha fijado fechas oficiales de inicio para la próxima edición del torneo, aunque los clubes y las jugadoras han manifestado su interés en un calendario más estable y equitativo para el desarrollo del fútbol femenino. ￼

Con este fichaje, Internacional de Bogotá no solo suma talento bajo los tres palos, sino también una figura con experiencia internacional y liderazgo, en una temporada clave para consolidar su estructura deportiva tras la transición de identidad que vivió a lo largo del año