Importante medio colombiano adquirió los derechos del Mundial: Una nueva opción para disfrutar de esta fiesta futbolera

Una noticia bastante grata e importante para los colombianos amantes al fútbol llegó este viernes 19 de diciembre, cuando la Radio Nacional de Colombia confirmó que serán uno de los medios encargados de transmitir la Copa del Mundo a nuestro país a través de sus 73 señales a nivel nacional, dando la oportunidad a todos aquellos que no tengan la opción de acceder a señales televisivas de poder vivir en vivo el evento deportivo más importante a nivel mundial.

Carlos Orduz fue el encargado de dar esta noticia que llenó de júbilo a más de un futbolero y que rápidamente se hizo viral en redes sociales por el importante avance que representa poder tener este tipo de opciones en nuestro país, además de la inversión que hay detrás de la misma en la compra de los derechos de transmisión que, en este caso, serán para radio.

“La Radio Nacional de Colombia no, no es que no puede transmitir un partido. El partido inaugural, los tres partidos de Colombia, los de España, Francia o Messi, que son favoritos, con la actual campeona del mundo, Brasil que es favorito, los grandes partidos del Mundial por la Radio Nacional de Colombia y sis 73 frecuencias. Hay partes en Colombia donde solo llega la radio pública y allá llegará el Mundial”, fueron las palabras de Carlos Orduz revelando lo que será este hecho histórico para ñla radio colombiana.

Asimismo, aseguró que ellos como medio estarán en el lugar de los hechos, en Canadá, México y Estados Unidos, brindando una cobertura completa a todos los oyentes. Por otro lado, lanzaron el logo oficial de lo que será la imagen para las transmisiones por este medio de comunicación junto al de la Copa del Mundo.