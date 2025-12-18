Win Sports denunció que varios de sus equipos fueron atacados tras la final entre Medellín y Nacional: “Nada de esto debió ocurrir”

Win Sports y desmanes en el Atanasio Girardot - Fotos: Logo oficial del canal y captura de pantalla de un video aficionado tomadas el 18 de diciembre del 2025

Las afectaciones que dejó el incidente entre barras del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional siguen saliendo a la luz, esta vez, por cuenta de Win Sports. Según un comunicado que compartieron en sus redes sociales, se dio a conocer que varios de sus equipos y del personal que hace parte de la empresa fue agredido por algunos desadaptados que se encontraban a las afueras del Atanasio Girardot.

Esto generó que la programación del canal se viera afectada y que el cubrimiento después del encuentro con el equipo campeón no se pudiera llevar a cabo, tal como se hizo con Junior, donde incluso se incluyeron periodistas en el bus que transportaba al equipo.

Además de informar de los daños y aclarar lo sucedido, el canal envió un mensaje de unión a todos los relacionados con el FPC para proteger el deporte rey que se practica en nuestro país, cuidando no solo escenarios y demás, sino el espectáculo en especial, evitando que este tipo de hechos se sigan presentando y empañen la fiesta que se vive en cada estadio de nuestro país con los 36 clubes profesionales.

“En Win Sports hoy hablamos con preocupación. No por un resultado ni por una copa, sino por lo que pasó alrededor del fútbol, que es lo que no debería pasar. El fútbol siempre ha sido un espacio para encontrarnos y vivir la pasión con intensidad y respeto. Por eso lamentamos profundamente los hechos vandálicos ocurridos durante la final de la Copa BetPlay DIMAYOR, que empañaron una jornada que debía ser una celebración para el fútbol colombiano.

Lo ocurrido no tiene justificación. Se atacaron nuestras dos unidades móviles, la fly away, el camión técnico y la planta eléctrica, y nuestro personal fue agredido. Afortunadamente, no hubo lesiones graves, pero nada de esto debió ocurrir. Esta situación también impactó nuestra operación. La programación se vio alterada y nos obligó a asumir la transmisión desde Bogotá, dejando sin efecto la cobertura que habíamos preparado en Medellín para nuestra audiencia.

Desde Win Sports hacemos un llamado directo a todos los actores del fútbol: hinchas, jugadores, dirigentes y autoridades. El fútbol se cuida entre todos. Los estadios deben ser espacios seguros, de encuentro y celebración, no de violencia. Que esta final no sea recordada por lo que se rompió fuera de la cancha. Desde Win Sports cuenten con nosotros para defender el fútbol, proteger a su gente y trabajar por un deporte que se viva con respeto. Porque cuando el fútbol es en paz, siempre gana“.

El profe Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal del Atanasio Girardot y un hincha le tiró una valla a escasos metros

Uno de los videos más tristes en medio de la disputa entre hinchas del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional fue el del profe Luis Fernando Montoya, quien suele ser invitado a los partidos importantes que se llevan a cabo en el Atanasio Girardot y la final de copa no podía ser la excepción, sin esperarse la batalla que se iba a llevar a cabo justo al final del compromiso por cuenta de los vándalos.

En una de las grabaciones tomadas desde la tribuna, se ve al exentrenador rodeado de su familia mientras que, a su alrededor, se libra una de las batallas campales más lamentables de los últimos años. A pesar de ser una figura bastante reconocida e importante, la logística del estadio no logró acercarse a él y terminó quedando bastante desprotegido junto a los suyos a un costado de la tribuna de occidental.

Incluso, un hincha de Nacional se acercó a él y lanzó una valla que, aunque no se sabe si iba con destino al exentrenador, terminó cayendo a escasos dos metros de su ubicación, aun cuando no había ningún hincha del rival cerca, cosa que generó mucha más indignación por lo que pareció ser un intento de agresión en contra del profe Montoya.