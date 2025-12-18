Santiago Cruz no ha podido encontrar una camiseta del Junior en Bogotá para ponerse y pagar su apuesta

Para lamento de sus hinchas, Deportes Tolima no pudo hacer nada ante la superioridad del Junior de Barranquilla en la final del fútbol colombiano.

Uno de los aficionados a quien más le dolió perder la final fue Santiago Cruz, el famoso cantante, quien ahora tiene que ponerse una camiseta del Junior para cumplir una apuesta.

Le puede interesar: ¿Por qué Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, no le entregó el trofeo al Junior?

Resulta que Santiago Cruz hizo una apuesta con Checo Acosta en la previa de los dos partidos de la final, y si Deportes Tolima perdía a manos del Junior, Santiago Cruz tendría que vestir una camiseta del ‘Tiburón’. En efecto, el ‘Vinotinto y Oro’ perdió la final contra Junior por cuatro goles, así que Santiago Cruz decidió cumplir su apuesta.

El cantautor compartió un video a través de sus redes sociales donde explicó que, desde Bogotá, ha sido imposible conseguir una camiseta del Junior de Barranquilla, un día después del título, por lo cual, ha sido imposible pagar la deuda que tiene.

No obstante, Santiago Cruz dejó claro que si le indican dónde comprar esta camiseta, o si Checo Acosta le regala una, con mucho gusto, él se la pondrá:

“Este mensaje va dirigido a mi querido Checo Acosta, aquí me vine a buscar la camiseta del Junior para saldar nuestra apuesta como todo ser honorable debe hacer, pero resulta que la marca que tiene la camiseta del Junior parece que no la vende aquí en Bogotá y hay que pedirla por la página.

Estuve buscando en otra tienda deportiva y tampoco la tienen, entonces si alguien me puede dar pistas de dónde conseguir la camiseta del Junior talla XL para pagar mi apuesta, bienvenido el dato, o si Checo me puede enviar una, buenísima.

Eso fue resultado de nuestra apuesta en ESPN con Pacho, Marocco, Samper, Sanabria, Óscar Córdoba, así que aquí sigo en la búsqueda".

A continuación el video de Santiago Cruz: