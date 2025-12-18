Capitanes Legendarios: Mario Alberto Yepes celebra su carrera con la familia que eligió en el Pascual Guerrero

Cali se alista para vivir una noche que trasciende el resultado y el marcador. El próximo 20 de diciembre, el estadio Pascual Guerrero será el escenario de Capitanes Legendarios, el partido con el que Mario Alberto Yepes celebrará su trayectoria futbolística rodeado de quienes marcaron su camino dentro y fuera de la cancha.

Lejos de ser una despedida tradicional, el encuentro se plantea como un reencuentro entre amigos, compañeros y referentes que compartieron vestuario, sueños y momentos irrepetibles. Es una celebración de los vínculos que se eligen y se cuidan, una idea que conecta de manera natural con la esencia de Buchanan’s, marca que acompaña este homenaje desde su visión de celebrar las familias construidas a partir del respeto y la celebración compartida, como ocurre en el fútbol y en la vida.

Yepes reunirá en Cali a varias de las familias que fue forjando a lo largo de su carrera. Una de ellas es la generación campeona de la Copa América 2001, ese equipo que devolvió la ilusión a todo un país y con el que consolidó lazos inquebrantables. Figuras como Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y Francisco Maturana estarán presentes para revivir una de las páginas más importantes del fútbol colombiano.

También dirán presente los compañeros de la inolvidable Selección Colombia que brilló en el Mundial de Brasil 2014. Jugadores como Faryd Mondragón, Camilo Zúñiga, Abel Aguilar y Teófilo Gutiérrez representan a esa generación que marcó a toda una afición y consolidó una identidad futbolística reconocida a nivel internacional.

A esta constelación se suma la familia internacional que Yepes construyó durante su paso por el fútbol europeo. Amigos, compañeros y hasta rivales que terminaron siendo parte de su historia personal, entre ellos Didier Drogba, David Trezeguet, Ariel Ortega y Javier Saviola. Además, glorias del fútbol colombiano como Radamel Falcao García, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla completan una nómina que mezcla memoria, talento y emoción.

La elección de Cali como sede no es casual. Fue la ciudad donde Yepes se formó, fue campeón, disputó una Copa Libertadores y consolidó su liderazgo. El Pascual Guerrero no solo lo vio crecer como futbolista, también fue testigo del nacimiento de muchas de las amistades que hoy regresan para celebrar juntas.

En una época del año marcada por el reencuentro, Capitanes Legendarios se perfila como uno de los eventos que anticipan la Feria de Cali. Las boletas siguen disponibles con precios entre $70.000 y $140.000, abriendo la puerta para que miles de aficionados sean parte de una noche histórica que confirma que el mejor cierre para una carrera como la de Mario Alberto Yepes no es un adiós, sino un brindis compartido con la familia que se eligió.