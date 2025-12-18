Dayro Moreno regresa al Palogrande para liderar un partido de leyendas en la Feria de Manizales 2026.

Manizales se prepara para vivir una tarde cargada de fútbol, memoria y emoción. Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, regresará al Estadio Palogrande para protagonizar un partido de exhibición que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la Feria de Manizales 2026. En alianza con el reconocido productor de eventos Juan Carmona, el ídolo del Once Caldas encabezará el encuentro titulado “Dayro y las Leyendas del Once Caldas”, programado para el sábado 3 de enero de 2026 a las 4:00 de la tarde.

La iniciativa nació por gestión directa del propio Dayro Moreno y ya cuenta con el aval oficial de la Secretaría del Deporte de Manizales. Diego Espinosa, jefe de esta cartera, confirmó que la Alcaldía recibió la solicitud formal en septiembre y resaltó el impacto positivo que tendrá el evento para la ciudad. Desde la administración municipal destacaron que se trata de una propuesta que combina deporte, espectáculo y tradición, enmarcada dentro de una de las celebraciones más importantes del calendario local.

El partido enfrentará a dos equipos cargados de nombres conocidos y figuras que marcaron época. Por un lado estará “Dayro y Leyendas”, con referentes históricos del Once Caldas como Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Alexis Enrique, Alexis Amaya y Mauricio Casierra. Al frente estará el equipo “Juan Carmona y sus amigos”, integrado por JP Manriquee, Belosmaki, Saibu, Anderson Torres, Jefry Zapata, Cristian Duque, Juancito, PipeJm, Juan Giraldo, Jeison Giraldo, Chavi y Juan de Montreal, una mezcla de creadores de contenido, deportistas y figuras del entretenimiento.

Juan Carmona, empresario con amplia experiencia en la producción de eventos masivos y una sólida comunidad digital que supera los 175 mil seguidores, es el cerebro organizativo detrás del espectáculo. El productor aseguró que el objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable para el público. “Será un reencuentro con la gloria y la emoción. No solo reuniremos a grandes figuras del fútbol profesional colombiano, sino que también contaremos con la presencia de cuatro estrellas internacionales de renombre. Estamos trabajando para regalarle a Manizales y a Colombia una tarde histórica”, afirmó.

Más allá del espectáculo deportivo, el partido se presenta como un homenaje a la carrera de Dayro Moreno y al legado del Once Caldas, club con el que el delantero escribió páginas doradas del fútbol colombiano. Para la hinchada, será una oportunidad única de volver a ver a sus ídolos en el césped del Palogrande, en un ambiente festivo y familiar que coincide con una de las épocas más emblemáticas de la región.

Se espera que el estadio reciba a miles de aficionados durante esta jornada, que se consolida como uno de los eventos deportivos destacados de la Feria de Manizales 2026. Una cita con la historia, la nostalgia y la pasión por el fútbol que promete llenar de emoción las tribunas del Palogrande.